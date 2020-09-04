Коронавірус в Україні: чого очікувати від пандемії восени

Доки країни чекають на винайдення вакцини від коронавірусу, робиться усе можливе, аби запобігти його надмірному розповсюдженню.

Тривалий час державам вдавалося зберігати жорсткий карантин і тримати ситуацію під контролем. Але літо показало, що люди здебільшого розслабилися і нехтують правилами безпеки.

Але осінь під час пандемії Covid-19 несе набагато більше викликів, оскільки буде не єдиною проблемою для сфери охорони здоров’я.

Факти ICTV розповідають, як може змінитися ситуація із захворюваністю восени в Україні та країнах Європи.

Йдемо на погіршення

Науковці давно попереджали, що осінь стане для багатьох країн світу найгіршою порою для боротьби з коронавірусом. Впливатиме на це як загальна виснаженість громадян, так і те, що Covid-19 циркулюватиме з низкою сезонних захворювань.

Звичайно, це створить неабияке навантаження на системи охорони здоров’я багатьох країн. І тоді хто знає, чи не доведеться знову вводити жорсткий карантин.

Нещодавно глава Європейського центру з профілактики та контролю захворюваності Андреа Аммон заявила, що країнам Європи потрібно відповідальніше ставитися до послаблення обмежень.

– Влітку вірус не спав. Він не брав відпустку. Ми майже повернулися до цифр (кількості хворих на Covid-19 – Ред.), які ми бачили у березні, – сказала Аммон.

Тобто кількість захворювань на коронавірус в Європі повертається до пікових показників, які й призводили до того, що країни вводили карантинні обмеження, а системи охорони здоров’я опинялися у “стресових ситуаціях”.

І це – не єдина проблема, яка постане перед державами восени. Нове дослідження американських науковців показало, що за низьких температур і вологості вірус зможе жити на поверхнях значно довше.

Наприклад, на куртці вірус зможе жити близько тижня восени, тоді як влітку він би знаходився там від одного до трьох днів.

Вчені припускають, що це може стати додатковим поштовхом для збільшення випадків захворювання, адже Covid-19 зможе довше жити не лише на вулиці, а й в приміщеннях.

І саме там найбільший ризик заразитися. Тому не дивно, що медики закликають країни до більш серйозного ставлення до загрози.

Державам варто задуматися про те, щоб “укріпити” системи охорони здоров’я, адже Covid-19 в купі з грипом буде достатньо для того, щоб створити значні проблеми медикам.

– Восени коронавірус нікуди не подінеться, і грип також. І кожен із них може навантажити деякі лікарняні системи, – заявив американський вірусолог Роберт Редфілд.

А те, що у багатьох країнах школи відкрили свої двері лише погіршує ситуацію, яка може скластися восени.

До чого готуватися в Україні

В Україні ми вже кілька тижнів бачимо стрімке зростання кількості хворих на Covid-19, яких фіксують щодня. І найближчим часом покращення не варто очікувати.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вже заявляв про те, що до початку жовтня в Україні очікують на стрімке збільшення щоденних випадків зараження на коронавірус.

– Сьогодні у нас від 2 до 2,5 тис. захворювань щодня. За розрахунками та прогнозами, до кінця вересня – початку жовтня ця цифра зросте до 3 тис. хворих щодня. Це завантажить лікарні більше ніж на 80%, – сказав очільник уряду.

Пов’язані такі очікування з низкою факторів. Зокрема, поверненням дітей до шкіл. Нині зрозуміло, що більшість навчальних закладів слабо дотримуються встановлених рекомендацій.

Інфекціоніст Вадим Арістов вважає, що діти все одно підхоплюватимуть коронавірус. І нічого хорошо від цього не варто чекати.

– Вірус просто поширюватиметься поміж дітей. Діти підхоплюватимуть інфекцію на вулицях та приноситимуть у класи, відповідно – цілі класи хворітимуть. Водночас, оскільки діти переносять Covid-19 дуже легко, може так статися, що ми тривалий час навіть не знатимемо про ці спалахи, доки не почнуть хворіти вчителі та батьки учнів, – написав він у Facebook.



Після введення карантинних обмежень мобільність населення стрімко впала. Більшість людей сиділи вдома, працювали віддалено тощо. Але приблизно з середини квітня вона почала поступово зростати.

Нині ж вона тримається на рівні 150-170% у порівнянні з доепідемічним періодом, що лише підсилює можливість розповсюдження вірусу. Та якщо цей показник потроху повертатиметься до норми, то і кількість хворих також знижуватиметься.

У дослідженні, опублікованому на сайті Світового центру даних з геоінформатики і сталого розвитку йдеться про те, що нині у більшості областей України захворюваність на 100 тис. населення переважно знаходиться на рівні вище середнього.

Якщо кілька тижнів тому у нас було близько 25 тис. одночасно хворих і їхня кількість істотно не змінювалася, то нині їх близько 65 тис. І це створює додаткове навантаження на медичну систему.

Більшість аналізів динаміки показують, що зростання кількості хворих в Україні просто неминуче. Особливо з огляду на той факт, як у нас дотримуються мінімальних правил безпеки.

Невтішна статистика

Згідно з прогнозом Всесвітньої організації охорони здоров’я, є чотири сценарії, за якими розвиватиметься пандемія коронавірусу.

За два роки приблизно 70% населення має перехворіти на коронавірус, і 20% з них знадобиться лікування у медичних установах.

Як розповів Фактам ICTV голова Національної медичної палати України Сергій Кравченко, якщо прирівняти такий прогноз до України, це означатиме, що щомісяця госпіталізація знадобиться приблизно 250 тис. осіб.

– В Україні весь ліжковий фонд, за всіма видами діяльності, складає близько 275 тис. І цього нібито мало б бути достатньо, адже щомісяця знадобиться 250 тис. ліжок для хворих, а в Україні їх 275 тис., – каже Кравченко.

Звичайно, нині у нас більше 65 тис. активних хворих, але із нехтуванням правил безпеки та загальним послабленням обмежень можна очікувати, що цифра таки дійде до 250 тис. хворих за місяць і, можливо, навіть перевищить її.

Зросте і необхідність госпіталізації пацієнтів. І це буде колосальним навантаженням на нашу систему охорони здоров’я.

– Якщо ми завантажуватимемо ліжковий фонд виключно хворими на коронавірусну хворобу, то всі інші пацієнти втратять доступ до медичної допомоги. Крім того, з цих 275 тис. ліжок перепрофільовані під коронавірусну хворобу 30 тис. Ті, які облаштовані для проведення оксигенотерапії – 13 тис., – розповідає голова Національної медичної палати.

В такому випадку лікарям доведеться постати перед складним вибором, адже місць для лікування просто не вистачатиме. Подібне ми вже бачили в Італії, Великій Британії, Сполучених Штатах та багатьох інших країнах.

Зросте і смертність від захворювання, адже система охорони здоров’я буде не в змозі охопити всіх пацієнтів.

– Наші медичні працівники зіткнуться з проблемою вибору: кого госпіталізувати. У кого будуть більші шанси на одужання, того госпіталізовуватимуть. Пацієнтів з низькими шансами не розміщуватимуть у медзакладах. Буде те, що відбувалося в Іспанії, – сказав Кравченко.

Статистика показує, що проблеми можуть початися вже восени. Можливо, у невеликих масштабах, але загальної загрози це не применшує.

Так, розвиток подій може піти і за менш болісними сценаріями, але нині у світі така ситуація, що варто сподіватися на краще, але готуватися до гіршого.

Та все ж вчені не виключають, що коронавірус може й не реалізувати свій пандемічний потенціал. Це означатиме, що протягом кількох років він може стати звичайною сезонною хворобою з якою ми житимемо, як, наприклад, з грипом.

В найоптимістичнішому прогнозі йдеться про те, що він втратить свою патогенність. Тобто не спричинятиме захворювання і не становитиме загрозу для людей.

Але якщо подібне і станеться, то точно не найближчим часом.

Проблеми в Європі

Доктор Ганс Клюге вважає, що восени Європа потрапить у достатньо складну ситуацію. Крім відкриття шкіл і загального послаблення карантину, спостерігається динаміка збільшення захворювання на Covid-19 серед молоді.

Оскільки вони часто хворіють безсимптомно, то стають “тихими” розповсюдниками коронавірусу, що точно не на користь людей старшого віку, з якими вони можуть контактувати.

Нині більшість прогнозів від провідних університетів світу свідчить про те, що кількість смертей від коронавірусної хвороби збільшуватиметься щонайменше на початку осені.

Деякі з них дуже різняться, що пов’язано зі слабкою вивченістю вірусу. Через це дослідникам важко передбачити, як він поводитиметься в осінню пору і скласти прогнози з мінімальною похибкою.

Ще на початку серпня доктор Ентоні Фаучі казав про те, що чіткі прогнози на осінь робити просто нереально. І стосується це не лише США, а й більшості країн світу.

Єдине, на що він звертав значну увагу – якщо ми не знизимо показники захворюваності і смертності, то восени може скластися “дуже погана ситуація”.

Можна сміливо припустити, що ситуація в більшості країн Європи, як і в Україні погіршуватиметься й надалі. Навіть за умови більшої готовності медичних установ для протистояння Covid-19, системи охорони здоров’я можуть знову опинитися на межі.

І якщо до людей не дійде, що жити нам з коронавірусом ще не один місяць і дотримання правил безпеки – життєва необхідність, то невдовзі лікарям нічого не залишатиметься, як віддавати перевагу порятунку молодих людей.

Але тоді ми вже будемо безсилі. І лише залишаючись свідомими зараз ми можемо запобігти катастрофі, щонайменше, в нашій державі.

Владислав Бомбела