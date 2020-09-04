Коронавірус в Україні на 4 вересня 2020: оперативна статистика МОЗ

Станом на ранок п’ятниці, 4 вересня, в Україні зафіксували 130 951 випадок коронавірусу.

За останню добу виявили ще 2 723 інфікованих Covid-19, що є новим антирекордом.

В Україні зафіксували 2 761 смерть внаслідок коронавірусної інфекції, за останню добу – 51.

За час пандемії в Україні 59 676 пацієнтів одужали, 937 – за останню добу.

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Найбільше нових випадків протягом минулого дня виявлено у Харківській області (371), Києві (319) та на Одещині (225).

Коронавірус в областях:

Вінницька область — 4 269 випадків;

Волинська область — 5 723 випадки;

Дніпропетровська область — 2 570 випадків;

Донецька область — 1 576 випадків;

Житомирська область — 3 550 випадків;

Закарпатська область — 7 888 випадків;

Запорізька область — 1 768 випадків;

Івано-Франківська область — 9 845 випадків;

Кіровоградська область — 841 випадок;

м. Київ — 14 477 випадків;

Київська область — 6 017 випадків;

Львівська область — 15 312 випадків;

Луганська область — 393 випадки;

Миколаївська область — 1 446 випадків;

Одеська область — 8 038 випадків;

Полтавська область — 886 випадків;

Рівненська область — 9 535 випадків;

Сумська область — 1 680 випадків;

Тернопільська область — 6 841 випадок;

Харківська область — 10 312 випадків;

Херсонська область — 444 випадки;

Хмельницька область — 2 848 випадків;

Чернівецька область — 10 786 випадків;

Черкаська область — 1 756 випадків;

Чернігівська область — 2 150 випадків.

Коронавірус 22 серпня

Станом на ранок 3 вересня статистика коронавірусу в Україні досягла позначки у понад 128 тис. Добовий приріст склав 2 430 осіб.

Найбільшу кількість хворих за добу виявили у Харківській (301), Львівській (209), Івано-Франківській (163) областях та Києві (280).