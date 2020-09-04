Коронавірус в Україні на 4 вересня 2020: оперативна статистика МОЗ

Станом на ранок п’ятниці, 4 вересня, в Україні зафіксували 130 951 випадок коронавірусу.
За останню добу виявили ще 2 723 інфікованих Covid-19, що є новим антирекордом.
В Україні зафіксували 2 761 смерть внаслідок коронавірусної інфекції, за останню добу – 51.
За час пандемії в Україні 59 676 пацієнтів одужали, 937 – за останню добу.
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Найбільше нових випадків протягом минулого дня виявлено у Харківській області (371), Києві (319) та на Одещині (225).
Коронавірус в областях:
- Вінницька область — 4 269 випадків;
- Волинська область — 5 723 випадки;
- Дніпропетровська область — 2 570 випадків;
- Донецька область — 1 576 випадків;
- Житомирська область — 3 550 випадків;
- Закарпатська область — 7 888 випадків;
- Запорізька область — 1 768 випадків;
- Івано-Франківська область — 9 845 випадків;
- Кіровоградська область — 841 випадок;
- м. Київ — 14 477 випадків;
- Київська область — 6 017 випадків;
- Львівська область — 15 312 випадків;
- Луганська область — 393 випадки;
- Миколаївська область — 1 446 випадків;
- Одеська область — 8 038 випадків;
- Полтавська область — 886 випадків;
- Рівненська область — 9 535 випадків;
- Сумська область — 1 680 випадків;
- Тернопільська область — 6 841 випадок;
- Харківська область — 10 312 випадків;
- Херсонська область — 444 випадки;
- Хмельницька область — 2 848 випадків;
- Чернівецька область — 10 786 випадків;
- Черкаська область — 1 756 випадків;
- Чернігівська область — 2 150 випадків.
Коронавірус 22 серпня
Станом на ранок 3 вересня статистика коронавірусу в Україні досягла позначки у понад 128 тис. Добовий приріст склав 2 430 осіб.
Найбільшу кількість хворих за добу виявили у Харківській (301), Львівській (209), Івано-Франківській (163) областях та Києві (280).