Депутати пропонують законодавчо унормувати дистанційну форми роботи.

Законопроект №4051 про вдосконалення правового регулювання дистанційної роботи уже зареєстрований на сайті Ради.

Автори пропонують забезпечити співробітникові можливість поєднувати роботу в дистанційному та звичайному режимі.

Депутати також пропонують покласти на власника або уповноважений орган зобов’язання забезпечити безпечні умови роботи і передбачити право роботодавця під час укладання трудового договору про дистанційну або надомну роботу отримувати відомості про місце проживання, де співробітник буде виконувати робочі обов’язки.

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Згідно із законопроектом, співробітник повинен бути ознайомлений в письмовій формі або через електронний документообіг з правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором, локальними нормативними актами роботодавця, оповіщенням і іншими документами.

Також законопроект пропонує дозволити дистанційне ознайомлення співробітника з вимогами по охороні праці, зокрема по відеозв’язку.

– Грамотне удосконалення трудового законодавства може стимулювати переведення великої кількості співробітників з роботи за договорами цивільно-правового характеру на повноцінні трудові відносини з роботодавцем. Це забезпечить більшу захищеність співробітнику в трудовому процесі, – йдеться у документі.

Також нардепи хочуть розглянути законопроект №4056 про внесення змін до Закону України Про повну загальну середню освіту щодо механізму дистанційної форми навчання у разі настання обставин, які унеможливлюють відвідування закладів освіти.

Віддалена робота у Facebook

Співробітники Facebook працюватимуть віддалено до липня 2021 року. Таке рішення ухвалило керівництво компанії через пандемію коронавірусу.

Кожному співробітнику для організації домашнього офісу виділять по $1 тис.