Міськрада Івано-Франківська подала позов на Кабмін України до Окружного адміністративного суду Києва з проханням скасувати у місті червону зону карантинних обмежень.

Про це на брифінгу в п’ятницю, 4 вересня, заявив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Він вважає суб’єктивними критерії віднесення регіонів до певної зони. Зокрема, заповненість ліжок, бо в лікарнях міста, окрім франківчан перебувають хворі з Івано-Франківської та інших областей.

— Хочеться, щоб влада не грала в політичні ігри і не карала міста, де немає впливу керівної партії (Слуги народу, – Ред.). Просимо відмінити незаконні рішення, — наголосив мер.

До позову приєдналися не тільки прикарпатські міста, але й Тернопіль.

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Червона зона

Міськрада Івано-Франківська вимагає скасувати рішення про внесення міста у червону зону карантину.

З такими вимогами звернулися до президента Володимира Зеленського і до очільника МОЗ Максима Степанова.