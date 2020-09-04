Міськрада Івано-Франківська подала позов на Кабмін України до Окружного адміністративного суду Києва з проханням скасувати у місті червону зону карантинних обмежень.
Про це на брифінгу в п’ятницю, 4 вересня, заявив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.
Він вважає суб’єктивними критерії віднесення регіонів до певної зони. Зокрема, заповненість ліжок, бо в лікарнях міста, окрім франківчан перебувають хворі з Івано-Франківської та інших областей.
— Хочеться, щоб влада не грала в політичні ігри і не карала міста, де немає впливу керівної партії (Слуги народу, – Ред.). Просимо відмінити незаконні рішення, — наголосив мер.
До позову приєдналися не тільки прикарпатські міста, але й Тернопіль.
Читайте: Тернопіль у червоній зоні: Укрзалізниця припиняє посадку в місті
Червона зона
Міськрада Івано-Франківська вимагає скасувати рішення про внесення міста у червону зону карантину.
З такими вимогами звернулися до президента Володимира Зеленського і до очільника МОЗ Максима Степанова.