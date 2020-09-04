Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вказав на необхідність введення санкцій проти Російської Федерації і перегляду політики щодо Північного потоку-2 за отруєння Навального.

Про це він повідомив на брифінгу 4 вересня.

За його словами, всі хто опонує політиці РФ за отруєння Олексія Навального, повинні застосувати санкції і переглянути свою політику щодо Північного потоку-2.

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Також глава МЗС позначив, що незважаючи на позитивні відносини України і Німеччини, у цих країн зараз різні погляди на будівництво газопроводу.

– Ви добре знаєте, що, незважаючи на наші надзвичайно позитивні відносини з Німеччиною, а уряд України вдячний ФРН за рішучу і послідовну підтримку України у питаннях протидії російській агресії, але, на жаль, є в наших відносинах одна розбіжність – Північний потік-2, і ми не приховуємо цього, – підкреслив Кулеба.

Окрім того, він сказав, що у разі успішного завершення будівництва Північного потоку-2, Росія отримуватиме додаткові можливості заробляти величезні гроші та інвестувати їх, зокрема, і у свої агресивні дії як в середині країни, так і поза нею. Тому потрібно вжити відповідних заходів.

Міністр Дмитро Кулеба заявив, що отруєння Олексія Навального не повинно залишитися безкарним і це свідчить про те, що Росія веде боротьбу з інакомисленням.

– Немає підстав не довіряти висновкам німецької лабораторії, Україна відразу виступила із заявою, в якій ми визнали результати цих аналізів і засудили застосування РФ хімічної речовини Новачок проти Навального. Це не одинична подія, це черговий крок РФ у боротьбі з інакомисленням, – зазначив Кулеба.

Глава МЗС також додав, що за Конвенцією про хімічну зброю, отруєння нервовопаралітичними речовинами є використанням хімічної зброї та порушенням міжнародного права.