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Факти / Україна / Суспільство

Лабораторія МОЗ у Києві припиняє тестувати на Covid-19 приватних осіб

З 7 вересня перестануть обстежувати на коронавірус приватних осіб у Київському міському лабораторному центрі Міністерства охорони здоров’я.

Повідомлення про це з’явилось на сторінці Facebook центру 4 вересня.

– З 07.09.2020 ДУ КМЛЦ МОЗ припиняє обстеження на Covid-19 приватних осіб, – йдеться у повідомленні.

Лабораторія МОЗ у Києві припиняє тестувати на Covid-19 приватних осіб

Водночас очільник МОЗ Максим Степанов зазначив, що йому наразі невідома ця інформація. Про це заявив під час засідання Верховної Ради.

Коронавірус в Україні

4 вересня в Україні зафіксували 130 951 випадок коронавірусу. За останню добу виявили ще 2 723 інфікованих Covid-19, що є новим антирекордом.

В Україні зафіксували 2 761 смерть внаслідок коронавірусної інфекції, за останню добу – 51.

Джерело: Київський міський лабораторний центр МОЗ України

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