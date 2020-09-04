Найбільша компанія України в сфері житлового будівництва Інтергал-Буд відзвітувала про динаміку робіт попереднього місяця. І цей звіт, безумовно, порадував інвесторів. Так, компанія рапортує про стовідсоткову готовність будинку третьої черги в ЖК Теремки, де зараз завершують благоустрій прибудинкової території. Також забудовник повідомляє про практично завершене будівництво п’яти будинків в ЖК Сирецькі сади, де також лише завершуються роботи по прибудинковій території. Незабаром повністю будуть добудовані два будинки і в ЖК Академ-Квартал – там зараз завершують внутрішні роботи і підключення інженерних систем. Найближчим часом отримають ключі від нових квартир і інвестори одного з будинків в ЖК Озерний гай Гатне.

Згідно з графіком ведуться роботи на інших об’єктах компанії. Якщо порівняти звіти забудовника за липень і серпень, то в середньому за місяць кожен з об’єктів Інтергал-Буд виростає на 3-4 поверхи щонайменше. Такі темпи будівництва гарантують, що інвестори вчасно отримають свої квартири.

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За словами президента Асоціації підприємств-будівельників Інтергал-Буд Володимира Зубика, під час карантину компанія не припиняла роботи на жодному об’єкті, завдяки чому їй вдалося не вибитися з графіка будівництва в такий важкий для галузі період. Зараз ринок нерухомості оживає, активність інвесторів повертається до колишнього рівня – і компанія зробить все від неї залежне, щоб виправдати очікування і підтвердити свій статус надійного забудовника, який за правом є флагманом у своїй галузі.

Протягом останніх декількох років Інтергал-Буд є офіційним лідером серед забудовників України за кількістю зданих квадратних метрів і динамікою будівництва. Компанія – володар престижних премій IBUILD ДЕВЕЛОПЕР РОКУ-2019 і EUROPEAN PROPERTY AWARDS ДЕВЕЛОПЕР РОКУ-2019, також вона перемогла в національному бізнес-конкурсі БРЕНД РОКУ-2019. На сьогодні кейс Інтергал-Буд налічує 74 реалізованих проектів.

А нещодавно Факти ICTV писали про те, чому компанія Інтергал-Буд зверталася в поліцію.