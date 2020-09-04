Якщо кількість хворих на коронавірус в Україні значно зросте, то на лікування пацієнтів зможуть знадобитися додаткові кошти.

Про це під час години запитань до уряду повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Він зазначив, що всього на лікування хворих держава виділила 14 млрд 435 млн грн. Крім того, близько 15,6 млрд грн було закладено у Нацслужбі здоров’я. Станом на сьогодні на надання медичної допомоги витратили 3,5 млрд, але це сума без урахування серпня.

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Також міністр додав, що за нинішньої динаміки захворюваності на Covid-19 коштів на лікування вистачить до кінця року.

Але він попередив, що в Україні може виникнути ситуація, коли знадобиться збільшення фінансування саме на процес лікування.

Коронавірус в Україні

Статистика коронавірусу в Україні на 4 вересня свідчить про різке збільшення кількості нових випадків. За добу захворіли ще 2 723 людини, від початку пандемії – 130 951.

Від ускладнень, викликаних Covid-19, помер вже 2 761 хворий, одужали 59 676 пацієнтів.

Найбільше нових випадків протягом минулого дня виявлено у Харківській області (371), Києві (319) та на Одещині (225).