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Факти / Україна / Суспільство

На засоби захисту: Шкарлет розраховує на 3 млрд грн з коронавірусного фонду

На наступному тижні з фонду боротьби з коронавірусом можуть виділити 3 млрд грн на засоби дезінфекції та засоби індивідуального захисту у школах.

Така можливість з’явилася у зв’язку з тим, що кошти фонду використані всього на 32%, і частину коштів можна перерозподілити на освіту.

Про це в ефірі програми одного з телеканалів заявив в. о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет.

– Ми сьогодні підготували новий запит, за першим Міністерство фінансів нам дало відмову щодо фінансування старих секвестрованих програм.

Цього разу ми зробили новий запит лише на засоби дезінфекції та засоби індивідуального захисту в розмірі 3 млрд грн. Сподіваємося, що ми наступного тижня проведемо ці зміни, – сказав він.

Читайте: Про те, чи підуть діти 1 вересня в школу, дистанційне навчання і ЗНО: інтерв’ю Сергія Шкарлета

Карантин у школах

Сергій Шкарлет розповідав, що в умовах карантину у школах рекомендується запровадити сендвічний тип харчування.

А от дистанційне навчання для школярів має негативні соціальні наслідки. До того ж, такий режим не підтримують багато батьків і його складно реалізувати технічно.

Фото: Dreamstime

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