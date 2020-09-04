На наступному тижні з фонду боротьби з коронавірусом можуть виділити 3 млрд грн на засоби дезінфекції та засоби індивідуального захисту у школах.

Така можливість з’явилася у зв’язку з тим, що кошти фонду використані всього на 32%, і частину коштів можна перерозподілити на освіту.

Про це в ефірі програми одного з телеканалів заявив в. о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет.

– Ми сьогодні підготували новий запит, за першим Міністерство фінансів нам дало відмову щодо фінансування старих секвестрованих програм. Цього разу ми зробили новий запит лише на засоби дезінфекції та засоби індивідуального захисту в розмірі 3 млрд грн. Сподіваємося, що ми наступного тижня проведемо ці зміни, – сказав він.

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Карантин у школах

Сергій Шкарлет розповідав, що в умовах карантину у школах рекомендується запровадити сендвічний тип харчування.

А от дистанційне навчання для школярів має негативні соціальні наслідки. До того ж, такий режим не підтримують багато батьків і його складно реалізувати технічно.