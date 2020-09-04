За новим розподілом, Тернопіль на 14 днів потрапляє у червону зону карантинних обмежень, однак міський голова Сергій Надал не поспішає “зупиняти місто”.
Він каже, що Тернопіль житиме і працюватиме у звичному ритмі, попри вимогу запровадження жорсткого карантину.
– Ми не допустимо транспортної та економічної блокади нашого міста. На сьогодні у місті діє рішення сесії міської ради, яким визнано незаконною постанову уряду, на підставі якої Тернопіль раніше вже вносили до червоної зони, — пояснив він.
За словами мера, рішення міської ради не опротестовано жодним урядовим органом у судовому порядку.
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Що вирішила міськрада?
Громадський транспорт продовжить працювати у режимі спецрейсів. Місто повністю забезпечує можливість дітей навчатися у школах і ходити у садочки, підприємці працюватимуть на території міста з дотриманням протиепідемічних вимог.
Міський голова звернувся до поліції з проханням не складати протоколів на підприємців, бо вважає постанову уряду незаконною.
Позов проти Кабміну
Міськрада Івано-Франківська подала позов на Кабмін України до Окружного адміністративного суду Києва з проханням скасувати у місті червону зону карантинних обмежень.
До позову приєдналися не тільки прикарпатські міста, але й Тернопіль.
Джерело: Сергій Надал