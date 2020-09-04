Що чекає бізнес і туризм на піку коронакризи

Пандемія коронавірусу в світі не збавляє обертів, країни готуються до другої хвилі захворюваності восени, а бізнес продовжує інтегруватися в онлайн.

Згідно з прогнозами, найближчим часом в Україні добовий показник інфікування Covid-19 може сягнути 3 тис. хворих.

До таких висновків прийшли дослідники з Національного університету КПІ ім. І. Сікорського.

– Наші цифри показують, що такої катастрофи, як в Італії не повинно бути. Проте можуть виникнути такі фактори, які важко спрогнозувати і всі наші розрахунки нівелюються, – розповідає кандидат фізико-математичних наук, дослідник у КПІ ім. І. Сікорського Іван Пишнограєв.

За словами головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, Україні поки вдається уникнути піку захворюваності на Covid-19.

Це дозволяє лікарням справлятися з тими навантаженнями, які є наразі та готувати додаткові потужності на випадок різкого збільшення інфікованих.

– Ми очікуємо збільшення захворюваності на жовтень-листопад. Будемо намагатися робити все, аби не закривати країну на жорсткий карантин, – зазначає Ляшко.

Проте країна перебуває на карантині уже понад півроку, тому це не могло не позначитися на бізнесі. Досить сильно страждає авіація через різке скорочення польотів. Криза змушує авіакомпанії йти на радикальні кроки, зокрема скорочення штату.

Директор Інституту менеджменту та стратегій Богдан Долінце заявив, що ще рік тому компанії будували плани та надсилали заявки на придбання нових літаків. Уже у 2020 році авіакомпаніям доводиться або взагалі відмовлятися від оновлення своїх машин, або частково скасовувати замовлення. Також коронакриза вдарила по аеропортах.

– Аеропорти перебувають у скрутному становищі. Кілька з них заявляли про скорочення штату. Також українські аеропорти були вимушені брати кредити, аби виплачувати просто зарплатню своїм співробітникам, – розповідає Богдан Долінце.

У різних країнах авіакомпанії отримували або прямі фінансові надходження, або безвідсоткові кредити. Також є варіант, коли держава інвестує в авіакомпанію, тим самим стає акціонером.

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Тобто, аби втриматися на плаву компанії вимушені брати на себе боргові зобов’язання. Навіть якщо карантин скасують, то на відновлення значного пасажиропотоку знадобиться щонайменше півроку.

За словами Богдана Долінця, ці фактори неминуче змушуватимуть компанії підіймати ціни на квитки.

Крім того, є ціла низка бізнесу, який також значно постраждав через пандемію: туризм, готельно-ресторанний, сфера краси.

Виконавчий директор Європейської бізнес асоціації Анна Дерев‘янко розповіла, що загалом найпесимістичніші прогнози, які були на початку пандемії, не справдилися.

– Нещодавно ми спілкувалися з компаніями Європейської бізнес асоціації. Вони зазначали, що загалом рік виглядає непогано. Загалом ситуація не виглядає так драматично, як всі прогнозували на початку пандемії, – зазначає Дерев‘янко.

Банкіри, зі свого боку, заявляють про те, що економіка почала працювати і це відчутно з червня.

Однак це якщо говорити про великих гравців на ринку. Стосовно малого та середнього бізнесу, то тут ситуація виглядає гірше. Адже такі компанії не мають значних резервів, які б могли допомогти пережити кризу.

За словами Анни Дерев‘янко, компанії, які експортують товари, поки почуваються нормально, а деякі навіть збільшили обсяги.

Вона додала, що поки економіка скорочується говорити про значні зростання у бізнесі, незалежно від сфери, складно.

Карантин в Україні

Кабмін не планує повторно запроваджувати в Україні жорсткий локдаун у випадку другої хвилі поширення коронавірусу.

Натомість уряд покладатиметься на адаптивний карантин та локалізацію сплесків захворювання. Зараз міністри працюють над системним відновленням економічної активності.