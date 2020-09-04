Президента банку Аркада взяли під варту

Президента банку Аркада Костянтина Паливоду взяли під варту строком на 60 днів.
Альтернативою може стати внесення застави в розмірі 21 млн грн.
Паливоді повідомлено про підозру у привласненні грошей фондів фінансування будівництва житлових комплексів Еврика і Патріотика в сумі 50 млн грн.
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Президенту Банку Аркада повідомили про підозру
3 вересня президенту банку Аркада повідомили про підозру у привласненні 50 млн грн.
За даними прокуратури, він і спільники реалізували схему привласнення грошей фондів фінансування будівництва житлових комплексів Еврика і Патріотика, оскільки їх управителем є Аркада.
25 серпня банк Аркада потрапив у категорію неплатоспроможних.
90% вкладників пообіцяли, що вони отримають свої гроші в повному обсязі.