Міністерство освіти і науки України розробило алгоритм дій, якщо з’явиться підозра або підтвердження Covid-19 у студентів або працівників закладів вищої освіти.

Відповідно до алгоритму, якщо у людини виявили Covid-19, потрібно слідувати таким правилам:

Студент повинен одягти маску і перейти в спеціально відведене приміщення і проінформувати попередньо визначену уповноважену особу навчального закладу.

Уповноважена особа відправляє студента з підозрою додому з рекомендаціями звернутися за медичною допомогою, за необхідності викликає швидку допомогу (якщо виявили ознаки у неповнолітньої особи, спочатку інформуються батьки).

Медичний працівник навчального закладу направляє екстрене повідомлення про підозру на інфекційне захворювання в заклад громадського здоров’я та реєструє випадок в журналі.

Контактні особи не відвідують заняття і невідкладно звертаються за консультацією до лікаря.

Якщо ознаки гострого респіраторного захворювання виявлені у студента, який проживає в гуртожитку:

Представник гуртожитку повинен забезпечити переведення студента в спеціально відведене приміщення. Студент повинен перебувати в ізоляторі до отримання консультації лікаря.

Забезпечити звернення студента за медичною допомогою до сімейного лікаря, в студентську поліклініку або викликати швидку допомогу, попередивши медиків, що є підозра на Covid-19.

Представник гуртожитку повинен постійно носити маску і дотримуватися дистанції.

Встановити контактні особи та діяти, як в попередньому випадку.

Якщо симптоми хвороби виявлені у викладача або співробітника установи:

Керівник навчального закладу повинен заборонити проводити викладачеві заняття.

Всі, хто контактував з хворим, не виходять на роботу і звертаються за консультацією до лікаря.

Якщо ознаки захворювання з’явилися під час роботи, варто відправити людину додому з рекомендаціями звернутися за медичною допомогою.

У всіх випадках у приміщеннях, де перебували особи з ознаками респіраторного захворювання або підтвердженої коронавірусної хвороби, варто провести поза графіком провітрювання і дезінфекцію поверхонь.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 4 вересня коронавірус в Україні зафіксували у 130 951 людини.

За останню добу виявили ще 2 723 інфікованих Covid-19, що є новим антирекордом.

Найбільше нових випадків протягом минулої доби виявлено в Харківській області (371), Києві (319) та в Одеській області (225).