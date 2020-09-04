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Факти / Україна / Суспільство

Що робити, якщо Covid-19 виявили у студента чи співробітника ВНЗ – алгоритм МОН

Міністерство освіти і науки України розробило алгоритм дій, якщо з’явиться підозра або підтвердження Covid-19 у студентів або працівників закладів вищої освіти.

Відповідно до алгоритму, якщо у людини виявили Covid-19, потрібно слідувати таким правилам:

  • Студент повинен одягти маску і перейти в спеціально відведене приміщення і проінформувати попередньо визначену уповноважену особу навчального закладу.
  • Уповноважена особа відправляє студента з підозрою додому з рекомендаціями звернутися за медичною допомогою, за необхідності викликає швидку допомогу (якщо виявили ознаки у неповнолітньої особи, спочатку інформуються батьки).
  • Медичний працівник навчального закладу направляє екстрене повідомлення про підозру на інфекційне захворювання в заклад громадського здоров’я та реєструє випадок в журналі.
  • Контактні особи не відвідують заняття і невідкладно звертаються за консультацією до лікаря.
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Якщо ознаки гострого респіраторного захворювання виявлені у студента, який проживає в гуртожитку:

  • Представник гуртожитку повинен забезпечити переведення студента в спеціально відведене приміщення. Студент повинен перебувати в ізоляторі до отримання консультації лікаря.
  • Забезпечити звернення студента за медичною допомогою до сімейного лікаря, в студентську поліклініку або викликати швидку допомогу, попередивши медиків, що є підозра на Covid-19.
  • Представник гуртожитку повинен постійно носити маску і дотримуватися дистанції.
  • Встановити контактні особи та діяти, як в попередньому випадку.

Якщо симптоми хвороби виявлені у викладача або співробітника установи:

  • Керівник навчального закладу повинен заборонити проводити викладачеві заняття.
  • Всі, хто контактував з хворим, не виходять на роботу і звертаються за консультацією до лікаря.
  • Якщо ознаки захворювання з’явилися під час роботи, варто відправити людину додому з рекомендаціями звернутися за медичною допомогою.

У всіх випадках у приміщеннях, де перебували особи з ознаками респіраторного захворювання або підтвердженої коронавірусної хвороби, варто провести поза графіком провітрювання і дезінфекцію поверхонь.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 4 вересня коронавірус в Україні зафіксували у 130 951 людини.

За останню добу виявили ще 2 723 інфікованих Covid-19, що є новим антирекордом.

Найбільше нових випадків протягом минулої доби виявлено в Харківській області (371), Києві (319) та в Одеській області (225).

Джерело: Міносвіти

Фото: Dreamstime

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