В Україні триває карантин через коронавірус. Зі стартом навчального року в суспільстві з’явилася новая низка проблем, зокрема перевірка шкіл.

Контроль за дотриманням карантину у школах покладено на Міністерство освіти і науки та Держпродспоживслужбу.

Незабаром буде сформована спеціальна моніторингова група.

– Контроль покладено на МОН, Держпродспоживслужбу, і вчора буквально було доручення прем’єр-міністра України розробити моніторингову групу, – заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

На Хмельницькій атомній електростанції за минулу добу виявили чотири нових випадки захворювання коронавірусом.

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Станом на 4 вересня на лікуванні в зв’язку з коронавірусом перебувають 22 працівника ХАЕС. Загалом з початку епідемії на станції захворіли 48 осіб, з них 26 одужали.

Через коронавірус у Києві на дистанційне навчання було переведено дві загальноосвітні школи.

Також на тимчасовий карантин було зачинено чотири дитячих садочки у Деснянському, Дніпровському, Оболонському районах Печерському районах.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на ранок п’ятниці, 4 вересня, зафіксували 130 951 випадок.

За останню добу виявили ще 2 723 інфікованих Covid-19, що є новим антирекордом.

В Україні зафіксували 2 761 смерть внаслідок коронавірусної інфекції, за останню добу – 51.