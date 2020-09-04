У патріарха Української православної церкви Філарета діагностували коронавірус.
Він госпіталізований до лікарні, де проходить курс лікування.
Коронавірус у Філарета був виявлений під час планового тестування. Стан здоров’я патріарха задовільний.
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Коронавірус у глави УПЦ МП
18 квітня глава Української Православної церкви Московського Патріархату митрополит Онуфрій заразився коронавірусом і був таємно госпіталізований.
Тоді він знаходиться в спеціальній палаті в лікарні Тодурова, в якій знаходилося все необхідне для інфекційних захворювань, включаючи апарат штучної вентиляції легенів.
Про стан Онуфрія більше не повідомлялося.
Джерело: УПЦ КП