Україна готова жорстко реагувати на дії влади Білорусі, а не на її слова – Кулеба

Україна жорсткими діями реагуватиме на дії влади Білорусі, а не на слова, повідомив під час брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

– Ми бачимо, як нагнітається, на жаль, з боку Білорусі і з боку Росії риторика, висуваються якісь абсолютно фантасмагоричні версії щодо начебто участі України в розхитуванні ситуації в Білорусі, що, звичайно, є неправдою. Риторики дуже багато. Але ми чітко реагуємо на ці речі.

Також міністр запевнив, що на кожну риторику буде словесна відповідь, а на кожну дію буде вже дієва відповідь.

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Напередодні Київ пригрозив Мінську “жорсткими кроками” за недружні дії.

Зокрема, Дмитро Кулеба заявив, якщо ризики зростатимуть, то Україна готова на більші дії, ніж відкликання посла з Білорусі.