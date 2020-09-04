Поліція знайшла підозрюваного у вбивстві працівниці Верховної Ради Антоніни Шпір.

Вбивство скоїли більше року тому – в липні 2019.

Про це заявив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов під час брифінгу.

– Знайшли особу. Це громадянин України 1967 року народження, який 5 разів був судимий. Востаннє він сидів за грабіж і вийшов на волю у 2016 році, – сказав він.

Також начальник поліції розповів деталі вбивства і що стало приводом до нього.

– Зловмисник побачив жінку, яка шла через поле до маршрутного таксі, підійшов ззаду, пограбував, а потім затяг на кукурудзяне поле і вбив.

За словами Нєбитова, поліція має вже 5 фактів насильницьких дій, скоєних цим чоловіка. Ім’я та прізвище поліція не вказала, лише на слайдах показала його фото.

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Останній такий злочин чоловік скоїв на Київщині, що дало змогу встановити приблизне місцепроживання. Через дві доби вбивцю вдалося затримати.

Вбивство працівниці ВР

4 липня 2019 року поліція знайшла тіло пенсіонерки з ознаками насильницької смерті на кукурудзяному полі між селищами Вільна і Юрівка Макарівського району.

Нею виявилась Антоніна Шпір – гардеробниця з Верховної Ради.

Попередня причина смерті – механічна асфіксія, тобто удушення.

Про зникнення жінки заявив її син – він сказав, що та напередодні поїхала на дачу у сусідній район і зникла.