Міністерство освіти і науки планує підписати меморандум зі страховими компаніями щодо страхування від коронавірусу вчителів-пенсіонерів, які ще працюють, та дітей, адже вони перебувають у групі ризику.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив виконувач обов’язків міністра освіти і науки Сергій Шкарлет.

– Є пропозиція з групи першої сімки страхових компаній України щодо можливості підписання меморандуму з Міністерством освіти та науки стосовно певних програм страхування не лише пенсіонерів (вчителів-пенсіонерів, – Ред.), а й дітей, – заявив він.

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Глава міністерства сподівається найближчим часом досягнути співпраці, яка стане корисною і вчителям, і державі.

Купівля засобів захисту

На наступному тижні з фонду боротьби з коронавірусом можуть виділити 3 млрд грн на засоби дезінфекції та засоби індивідуального захисту.

Така можливість з’явилася у зв’язку з тим, що кошти фонду використані всього на 32%, і частину коштів можна перерозподілити на освіту.