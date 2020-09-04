4 вересня народні депутати ставитимуть запитання представникам Кабінету міністрів та розглядатимуть законопроекти у першому і другому читаннях. Також у планах питання про ратифікацію двох договорів.

Засідання розпочнеться о 10.00 з години запитань до уряду про карантин та поширення коронавірусу в Україні.

У першому читання розглядатимуть законопроект щодо користувачів легкого електротранспорту и велосипедистів та пішоходів. Також розглядатимуть зміни до Податкового кодексу України щодо удосконалення механізму акцизного податку при реалізації тютюнових виробів.

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Також розглядатимуть зміни до Цивільного процесуального кодексу України та закону про приватну детективну діяльність.

У другому читанні голосуватимуть за закон про обмеження обігу пластикових пакетів на території України та щодо зменшення строку оприлюднення проектів нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування.

Розглядатимуть депутати проект закону про внутрішній водний транспорт.

Також депутати мають ратифікувати вихід з Угоди про співробітництво держав СНД у створенні, використанні та розвитку міждержавної мережі інформаційно-маркетингових центрів для просування товарів і послуг на національні ринки.

Зміни у роботі Ради

Верховна Рада змінить графік роботи через проведення місцевих виборів у жовтні.

Два останні тижні перед виборами і тиждень після них депутати працюватимуть у регіонах.

Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.