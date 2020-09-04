Пленарне засідання Верховної Ради у п’ятницю, 4 вересня 2020 року, традиційно розпочнеться о 10.00 з години запитань до Кабміну, під час якої головною темою будуть заходи з протистояння коронавірусу в Україні. Далі нардепи перейдуть до законопроектів.

Протягом засідання у першому читанні вони планують розглянути документи про вдосконалення правил дорожнього руху та про механізм справляння акцизного податку під час реалізації тютюнових виробів.

Також на порядку денному – проекти про запровадження європейських принципів модернізації промисловості України та імплементацію норм міжнародного кримінального і гуманітарного права.

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У другому читанні нардепи проголосують за законопроекти про обмеження обігу пластикових пакетів на території України та про внутрішній водний транспорт.

У плані також ратифікація про вихід України з Угоди про співробітництво держав – учасниць СНД у створенні, використанні та розвитку міждержавної мережі інформаційно-маркетингових центрів для просування товарів і послуг на національні ринки.

Засідання Верховної Ради 3 вересня

Під час засідання Верховної Ради 3 вересня нардепи розглянули законопроекти про сільське господарство та освіту.

Крім того, вони ухвалювали зміни до Державного бюджету України.

На порядку денному були і кадрові питання щодо членів Рахункової палати.