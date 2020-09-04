Народні депутати на початку засідання виступили на підтримку вільних виборів у Білорусі. Вони розвісили у сесійній залі, біля трибуни і президії біло-червоно-білі прапори країни.

Також представники різних фракцій, зокрема Європейської солідарності, Слуги народу, Голосу, Батьківщини, За майбутнє виступили із заявами на підтримку ситуації в Білорусі.

Вони зазначили, що підтримують білоруський народ і висловили впевненість, що він переможе у цій боротьбі, як це свого часу зробили українці.

Із трибуни Верховної Ради #Рада9 виступили народні депутати на підтримку вільних виборів у Білорусі▶️https://t.co/CQtgfDOBcp pic.twitter.com/Ogf0GgTQkV — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) September 4, 2020

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Після виступу кожної фракції депутати почали скандувати гасло Живе Білорусь!

Протести у Білорусі тривають вже 27 днів. Вони розпочалися одразу після виборів 9 серпня. Коли ЦВК оголосила, що переміг Олексанр Лукашенко, люди масово почали виходити на вулиці.

За цей час опозиція створила Координаційну раду і вимагає Олександра Лукашенка піти. Він зі свого боку від переговорів відмовляється.

Факти ICTV стежать за протестами в Білорусі онлайн, тому у нашій текстовій трансляції ви можете переглянути всі останні новини за темою.