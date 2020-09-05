Коронавірус в Україні не відступає і ледь не щодня МОЗ фіксує антирекорди. Станом на ранок 5 вересня в Україні зафіксовано 133 787 випадків, за добу захворіло ще 2 836 людей.

Від початку епідемії через ускладнення, викликані Covid-19, померли 2 811 хворих, за минулу добу – 50.

Загалом одужали 61 649 пацієнтів, за минулу добу – 1 036.

Найбільшу кількість хворих за добу зафіксували у Харківській області (380), Києві (315) і Львівській області (195).

Загалом у столиці зафіксовано 14 792 випадки Covid-19.

За весь час пандемії коронавірус забрав життя 234 киян, протягом доби – чотири летальних випадки.

Одужали від Covid-19 вже 4 713 мешканців столиці, за минулу добу – 97.

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З діагнозом коронавірус госпіталізували 7 467 людей. За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, в середині липня ця цифра ще становила 3 500.

Тому кількість госпіталізованих зросла більш ніж удвічі.

Коронавірус в Україні

Для порівняння, статистика коронавірусу в Україна на 4 вересня свідчить про 130 951 випадок.

За добу виявили ще 2 723 інфікованих Covid-19, що було новим антирекордом.

Найбільше нових випадків протягом минулого дня виявлено у Харківській області (371), Києві (319) та на Одещині (225).