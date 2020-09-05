Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 5 вересня коронавірус у Києві виявили у 315 осіб, загалом зафіксовано 14 792 випадки Covid-19.

За весь час пандемії коронавірус забрав життя 234 киян, протягом доби – чотири летальних випадки.

Одужали від Covid-19 вже 4 713 мешканців столиці, за минулу добу – 97.

Захворіли:

163 жінки віком від 22 до 89 років;

132 чоловіка віком від 19 до 86 рокiв;

9 дівчаток від 1 до 15 років та 11 хлопчиків від 4 років до 17.

До лікарень столиці потрапили 42 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 57, Дарницькому – 55, Оболонському – 39.

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Як у Києві відбувалося послаблення карантину

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19,

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: