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Факти / Україна / Політика

Мають спекулятивний характер: ОП про санкції Росії проти українських нардепів

Чергове запровадження санкцій Росією проти членів низки фракцій Верховної Ради не має очевидних логічних пояснень і носить, найімовірніше, ситуативний спекулятивний характер.

Таку позицію висловили в Офісі президента.

– Зараз цей технологічний прийом з боку РФ застосований на тлі низки скандальних подій – передусім, безумовного отруєння опозиційного лідера Олексія Навального та тривалої політичної кризи в Білорусі, які різко погіршують ставлення світової спільноти до самої Російської Федерації та змушують її вкотре переглянути формати відносини з РФ у бік подальшої жорсткості й ізоляції.

Читайте: Кулеба закликав ввести санкції проти РФ через отруєння Навального

В Офісі президента припускають, що у такий спосіб Росія намагається захищати свої ситуативні інтереси та зменшувати інформаційний вплив негативних чинників на громадську думку всередині країни.

Крім того, росіянам порекомендували запровадити санкції відразу проти всіх українських парламентарів і проти всіх громадян.

Напередодні Росія ввела санкції проти 43 народних депутатів України від фракцій Європейська солідарність, Голос, Батьківщина і групи Довіра.

Кримські санкції проти Росії

Водночас санкції проти Росії за анексію Криму, які запровадив Європейський союз, підтримали ще шість країн.

Це, зокрема, Україна, Грузія, Норвегія, Ісландія, Чорногорія та Албанія.

Джерело: Офіс президента

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