Мають спекулятивний характер: ОП про санкції Росії проти українських нардепів

Чергове запровадження санкцій Росією проти членів низки фракцій Верховної Ради не має очевидних логічних пояснень і носить, найімовірніше, ситуативний спекулятивний характер.

Таку позицію висловили в Офісі президента.

– Зараз цей технологічний прийом з боку РФ застосований на тлі низки скандальних подій – передусім, безумовного отруєння опозиційного лідера Олексія Навального та тривалої політичної кризи в Білорусі, які різко погіршують ставлення світової спільноти до самої Російської Федерації та змушують її вкотре переглянути формати відносини з РФ у бік подальшої жорсткості й ізоляції.

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В Офісі президента припускають, що у такий спосіб Росія намагається захищати свої ситуативні інтереси та зменшувати інформаційний вплив негативних чинників на громадську думку всередині країни.

Крім того, росіянам порекомендували запровадити санкції відразу проти всіх українських парламентарів і проти всіх громадян.

Напередодні Росія ввела санкції проти 43 народних депутатів України від фракцій Європейська солідарність, Голос, Батьківщина і групи Довіра.

Кримські санкції проти Росії

Водночас санкції проти Росії за анексію Криму, які запровадив Європейський союз, підтримали ще шість країн.

Це, зокрема, Україна, Грузія, Норвегія, Ісландія, Чорногорія та Албанія.