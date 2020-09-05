Погода 5 вересня в Україні буде переважно сонячною та теплою, дощі пройдуть лише в центральних та південних регіонах країни.

На заході у суботу очікується мінлива хмарність, середня температура вдень – від +23 до +25°С.

У північних областях також буде переважно сонячно, повітря вдень прогріється до +25°С.

Східні регіони також потішить сонячна погода, лише у Донецькій області очікуються дощі. Температура вдень – від +25 до +28°С.

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А ось у центрі весь день буде хмарно та волого, на цій території країни пройдуть опади. Температура вдень – від +23 до +28°С.

На півдні також дощ, температура вдень – від +24 до +27°С.

Прогноз погоди на осінь

Погода в Україні восени 2020 буде переважно теплою та сонячною.

Такий прогноз озвучила начальник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко.

За її словами, зима в Україні також буде відносно теплою.