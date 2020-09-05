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Факти / Україна

У хворого на Covid-19 Філарета підтвердили запалення легень

У почесного патріарха Православної церкви України Філарета, у якого раніше підтвердили Covid-19, діагностували запалення легень.

Але, попри діагноз, стан його здоров’я залишається задовільним.

– Просимо піднести до милостивого Господа свої щирі прохання за здоров’я та швидке одужання його Святості, – повідомили на сторінці почесного патріарха у Facebook.

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Про те, що почесний патріарх Православної церкви України Філерет захворів на коронавірус стало відомо 4 вересня.

Його госпіталізували до лікарні, де він наразі проходить курс лікування. Covid-19 у почесного патріарха виявили під час планового тестування.

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