Україна та Румунія домовились про військово-технічне співробітництво

Міністр оборони України Андрій Таран та міністр національної оборони Румунії Ніколае Чуке підписали угоду про військово-технічне співробітництво.

5 вересня, у суботу, у рамках робочого візиту українського глави відомства до Бухаресту було погоджено міжурядову співпрацю.

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– 5 вересня 2020 року міністр оборони України Андрій Таран, у рамках свого візиту до Бухаресту, та міністр національної оборони Румунії Ніколае Чуке підписали угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Румунії про співпрацю у військово-технічній сфері, – повідомляє посольство України в Румунії.

Цією угодою визначається правова база військово-технічного співробітництва між двома державами, спрощується процедура здійснення держзакупівель та розширює партнерство України та Румунії. Головна мета угоди – зміцнення безпеки у Чорному морі.

Генасамблея ООН

Генеральна Асамблея ООН внесла у порядок денний 75 сесії питання щодо ситуацій в анексованому Криму та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова повідомила, що за таке рішення проголосував 81 депутат.