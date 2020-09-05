Відносини між Україною і Білоруссю зберігаються навіть незважаючи на дипломатичну паузу. Вона стосується лише контактів між офіційними представниками двох країн.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За словами міністра, Україна тимчасово припинила контакти та зустрічі між міністерствами та державними відомствами, яких завжди було дуже багато, хоч вони й проходять непомітно.

– Оце все ми поставили зараз на паузу для того, щоб дочекатися спокійного врегулювання кризи й вже тоді дивитися, як далі вибудовувати відносини з Білоруссю… Самі відносини зберігаються. І дипломатичні відносини, і відносини в ширшому сенсі – між нашими народами, – додав він.

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Реакції України на дії Білорусі

Дмитро Кулеба нещодавно заявив, що Україна жорсткими діями реагуватиме на дії влади Білорусі, а не на слова.

Також міністр запевнив, що на кожну риторику буде словесна відповідь, а на кожну дію буде вже дієва відповідь.