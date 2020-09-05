В Україні станом на 5 вересня з діагнозом коронавірус госпіталізували 7 467 людей, повідомив під час брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, в середині липня ця цифра ще становила 3 500. Тому кількість госпіталізованих зросла більш ніж удвічі.

Зокрема, очільник МОЗ уточнив, що заповненість ліжок хворими з підтвердженим діагнозом і підозрою на коронавірус у Чернівецькій області становить 69%, Одеській – 65%, Івано-Франківській – 61%, Тернопільській – 56%, Сумській – 53%, Хмельницькій – 52% , Львівській – 50%.

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Коронавірус в Україні

Статистика коронавірусу в Україні 5 вересня свідчить про різке збільшення кількості хворих і черговий антирекорд.

За минулу добу на Covid-19 захворіли ще 2 836 людей, загальна кількість інфікованих становить 133 787.

Через ускладнення, викликані Covid-19, померли 2 811 хворих, загалом одужали 61 649 пацієнтів.