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Факти / Україна

Знову антирекорд: в Україні 2 836 нових випадків коронавірусу за добу

Станом на 5 вересня на коронавірус захворіли ще  2 836 людей, загальна кількість інфікованих становить 133 787.

Від початку епідемії через ускладнення, викликані Covid-19, померли 2 811 хворих, за минулу добу – 50.

Загалом одужали 61 649 пацієнтів, за минулу добу – 1 036.

Найбільшу кількість хворих за добу зафіксували у Харківській області (380), Києві (315) і Львівській області (195).

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Поширення коронавірусу в областях:

  • Вінницька — 4 324 (+55)
  • Волинська — 5 791 (+68)
  • Дніпропетровська — 2 625 (+55)
  • Донецька — 1 591 (+15)
  • Житомирська — 3 622 (+72)
  • Закарпатська — 7 988 (+100)
  • Запорізька — 1 848 (+80)
  • Івано-Франківська — 10 011 (+166)
  • Кіровоградська — 846 (+5)
  • Київ — 14 792 (+315)
  • Київська — 6 105 (+88)
  • Львівська — 15 507 (+195)
  • Луганська — 415 (+22)
  • Миколаївська — 1 504 (+58)
  • Одеська — 8 260 (+222)
  • Полтавська — 916 (+30)
  • Рівненська — 9 634 (+99)
  • Сумська — 1 769 (+89)
  • Тернопільська — 7 067 (+226)
  • Харківська — 10 692 (+380)
  • Херсонська — 464 (+20)
  • Хмельницька — 2 979 (+131)
  • Чернівецька — 10 958 (+172)
  • Черкаська — 1 849 (+93)
  • Чернігівська — 2 230 (+80)

Міста, в яких найбільше дотримуються самоізоляції:

  • Львів – 18,32%;
  • Київ – 17,85%;
  • Чернівці – 16,56%;
  • Ужгород – 15,89%;
  • Івано-Франківськ – 15,38%.

Коронавірус в Україні 4 вересня

Статистика коронавірусу в Україні 4 вересня свідчила про різке зростання кількості хворих і черговий антирекорд. За добу захворіли 2 723 людини, від початку пандемії – 130 951.

Загалом помер 2 761 хворий, одужали 59 676 пацієнтів.

Найбільшу кількість нових випадків 4 вересня зафіксували у Харківській області (371), Києві (319) та Одеській області (225).

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