Станом на 5 вересня на коронавірус захворіли ще 2 836 людей, загальна кількість інфікованих становить 133 787.

Від початку епідемії через ускладнення, викликані Covid-19, померли 2 811 хворих, за минулу добу – 50.

Загалом одужали 61 649 пацієнтів, за минулу добу – 1 036.

Найбільшу кількість хворих за добу зафіксували у Харківській області (380), Києві (315) і Львівській області (195).

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Поширення коронавірусу в областях:

Вінницька — 4 324 (+55)

Волинська — 5 791 (+68)

Дніпропетровська — 2 625 (+55)

Донецька — 1 591 (+15)

Житомирська — 3 622 (+72)

Закарпатська — 7 988 (+100)

Запорізька — 1 848 (+80)

Івано-Франківська — 10 011 (+166)

Кіровоградська — 846 (+5)

Київ — 14 792 (+315)

Київська — 6 105 (+88)

Львівська — 15 507 (+195)

Луганська — 415 (+22)

Миколаївська — 1 504 (+58)

Одеська — 8 260 (+222)

Полтавська — 916 (+30)

Рівненська — 9 634 (+99)

Сумська — 1 769 (+89)

Тернопільська — 7 067 (+226)

Харківська — 10 692 (+380)

Херсонська — 464 (+20)

Хмельницька — 2 979 (+131)

Чернівецька — 10 958 (+172)

Черкаська — 1 849 (+93)

Чернігівська — 2 230 (+80)

Міста, в яких найбільше дотримуються самоізоляції:

Львів – 18,32%;

Київ – 17,85%;

Чернівці – 16,56%;

Ужгород – 15,89%;

Івано-Франківськ – 15,38%.

Коронавірус в Україні 4 вересня

Статистика коронавірусу в Україні 4 вересня свідчила про різке зростання кількості хворих і черговий антирекорд. За добу захворіли 2 723 людини, від початку пандемії – 130 951.

Загалом помер 2 761 хворий, одужали 59 676 пацієнтів.

Найбільшу кількість нових випадків 4 вересня зафіксували у Харківській області (371), Києві (319) та Одеській області (225).