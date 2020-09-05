Станом на 5 вересня на коронавірус захворіли ще 2 836 людей, загальна кількість інфікованих становить 133 787.
Від початку епідемії через ускладнення, викликані Covid-19, померли 2 811 хворих, за минулу добу – 50.
Загалом одужали 61 649 пацієнтів, за минулу добу – 1 036.
Найбільшу кількість хворих за добу зафіксували у Харківській області (380), Києві (315) і Львівській області (195).
Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19
Поширення коронавірусу в областях:
- Вінницька — 4 324 (+55)
- Волинська — 5 791 (+68)
- Дніпропетровська — 2 625 (+55)
- Донецька — 1 591 (+15)
- Житомирська — 3 622 (+72)
- Закарпатська — 7 988 (+100)
- Запорізька — 1 848 (+80)
- Івано-Франківська — 10 011 (+166)
- Кіровоградська — 846 (+5)
- Київ — 14 792 (+315)
- Київська — 6 105 (+88)
- Львівська — 15 507 (+195)
- Луганська — 415 (+22)
- Миколаївська — 1 504 (+58)
- Одеська — 8 260 (+222)
- Полтавська — 916 (+30)
- Рівненська — 9 634 (+99)
- Сумська — 1 769 (+89)
- Тернопільська — 7 067 (+226)
- Харківська — 10 692 (+380)
- Херсонська — 464 (+20)
- Хмельницька — 2 979 (+131)
- Чернівецька — 10 958 (+172)
- Черкаська — 1 849 (+93)
- Чернігівська — 2 230 (+80)
Міста, в яких найбільше дотримуються самоізоляції:
- Львів – 18,32%;
- Київ – 17,85%;
- Чернівці – 16,56%;
- Ужгород – 15,89%;
- Івано-Франківськ – 15,38%.
Коронавірус в Україні 4 вересня
Статистика коронавірусу в Україні 4 вересня свідчила про різке зростання кількості хворих і черговий антирекорд. За добу захворіли 2 723 людини, від початку пандемії – 130 951.
Загалом помер 2 761 хворий, одужали 59 676 пацієнтів.
Найбільшу кількість нових випадків 4 вересня зафіксували у Харківській області (371), Києві (319) та Одеській області (225).