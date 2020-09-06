Станом на ранок 6 вересня в Україні на коронавірус захворіли 135 894 особи, за добу 2 107 нових випадків.
З початку пандемії в Україні зафіксовано 195 757 підозр на коронавірус.
Від ускладнень, викликанних коронавірусом, за добу померли 35 осіб, загалом в країні 2 846 летальних випадків.
Водночас одужати від хвороби змогли за добу 578 осіб, загалом від коронавірусу вилікувалися 62 227 осіб.
Найбільша кількість випадків фіксується в місті Київ (240), Львівській (188), Івано-Франківській (176) та Тернопільській областях (158).
Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19
Поширення коронавірусу в областях:
- Вінницька – 4 375 (+51)
- Волинська – 5 828 (+37)
- Дніпропетровська – 2 697 (+72)
- Донецька – 1 627 (+36)
- Житомирська – 3 678 (+56)
- Закарпатська – 7 988 (+100)
- Запорізька – 1 882 (+34)
- Івано-Франківськ – 10 187 (+176)
- Кіровоградська – 854 (+8)
- Київ – 15 035 (+240)
- Київська – 6 192 (+87)
- Львівська – 15 695 (+188)
- Луганська – 431 (+16)
- Миколаївська – 1 581 (+77)
- Одеська – 8 260 (+222)
- Полтавська – 945 (+29)
- Рівненська – 9 660
- Сумська – 1 858 (+89)
- Тернопільська – 7 225 (+158)
- Харківська – 10 833 (+141)
- Херсонська – 496 (+32)
- Хмельницька – 3 100 (+121)
- Чернівецька – 11 109 (+151)
- Черкаська – 1 894 (+45)
- Чернігівська – 2 286 (+56)
Коронавірус в Україні 5 вересня
Для порівняння, коронавірус 5 вересня в Україні був зафіксований у 133 787 осіб, за добу захворіли 2 836.
З початку епідемії через ускладнення, викликаних Covid-19, померли 2 811 хворих, за 5 вересня – 50.
Загалом одужали 61 649 пацієнтів, за минулу добу – 1 036.