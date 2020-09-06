Станом на ранок 6 вересня в Україні на коронавірус захворіли 135 894 особи, за добу 2 107 нових випадків.

З початку пандемії в Україні зафіксовано 195 757 підозр на коронавірус.

Від ускладнень, викликанних коронавірусом, за добу померли 35 осіб, загалом в країні 2 846 летальних випадків.

Водночас одужати від хвороби змогли за добу 578 осіб, загалом від коронавірусу вилікувалися 62 227 осіб.

Найбільша кількість випадків фіксується в місті Київ (240), Львівській (188), Івано-Франківській (176) та Тернопільській областях (158).

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Поширення коронавірусу в областях:

Вінницька – 4 375 (+51)

Волинська – 5 828 (+37)

Дніпропетровська – 2 697 (+72)

Донецька – 1 627 (+36)

Житомирська – 3 678 (+56)

Закарпатська – 7 988 (+100)

Запорізька – 1 882 (+34)

Івано-Франківськ – 10 187 (+176)

Кіровоградська – 854 (+8)

Київ – 15 035 (+240)

Київська – 6 192 (+87)

Львівська – 15 695 (+188)

Луганська – 431 (+16)

Миколаївська – 1 581 (+77)

Одеська – 8 260 (+222)

Полтавська – 945 (+29)

Рівненська – 9 660

Сумська – 1 858 (+89)

Тернопільська – 7 225 (+158)

Харківська – 10 833 (+141)

Херсонська – 496 (+32)

Хмельницька – 3 100 (+121)

Чернівецька – 11 109 (+151)

Черкаська – 1 894 (+45)

Чернігівська – 2 286 (+56)

Коронавірус в Україні 5 вересня

Для порівняння, коронавірус 5 вересня в Україні був зафіксований у 133 787 осіб, за добу захворіли 2 836.

З початку епідемії через ускладнення, викликаних Covid-19, померли 2 811 хворих, за 5 вересня – 50.

Загалом одужали 61 649 пацієнтів, за минулу добу – 1 036.