Прокурор Хмельницької області Олег Синишин помер від коронавірусу

Олег Синишин, який останні шість років очолював прокуратуру Хмельницької області, помер ввечері 5 вересня від коронавірусу.

Про це повідомив у соцмережі голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет.

За його словами, 31 серпня Синишина госпіталізували з підтвердженим діагнозом Covid-19, а 5 вересня він помер.

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Місцеві ЗМІ пишуть, що у прокурора виявили супутні захворювання, які ускладнили перебіг хвороби.

Олегу Синишину було 43 роки. Він декілька днів не дожив до свого 44-річчя (21 вересня).

За 22 роки кар’єри працював на різних посадах у прокуратурі Львівської прокуратури, старшим прокурором відділу організації роботи і контролю виконання організаційно-контрольного управління Головного управління організаційного та правового забезпечення Генпрокуратури України, старшим помічником генпрокурора.

За даними на 6 вересня, в Хмельницькій області підтвердився 121 новий випадок коронавірусу. Загалом з початку епідемії захворіли 3 100 людей.

В Україні на коронавірус захворіли 135 894 людини, а за останню добу – 2 107.