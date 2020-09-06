У школах і дитсадках Миколаєва зафіксували коронавірус

У Миколаєві зафіксували коронавірус в чотирьох школах і двох дитячих садах.
За інформацією Миколаївської обласної державної адміністрації, на коронавірус захворіли діти і персонал.
– На самоізоляцію відправили по одному класу в школах №19, №20, №46, два класи в школі №29, а також по одній групі в дитсадках №71 і №95, – йдеться в повідомленні.
Також було проведено епідрозслідування для визначення контактних осіб.
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Станом на ранок 6 вересня в Миколаївській області зафіксовано 1 581 випадок коронавірусу.
Від ускладнень, викликаних коронавірусом, в Миколаївській області померла одна людина.
Коронавірус 6 вересня
Станом на ранок 6 вересня в Україні на коронавірус захворіли 135 894 особи, за добу 2 107 нових випадків.
З початку пандемії в Україні зафіксовано 195 757 підозр на коронавірус. Від ускладнень, викликанних коронавірусом, за добу померли 35 осіб, загалом в країні 2 846 летальних випадків.
Водночас одужати від хвороби змогли за добу 578 осіб, загалом від коронавірусу вилікувалися 62 227 осіб.