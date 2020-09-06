Станом на 6 вересня в Україні 17 регіонів не готові до подальшого послаблення карантинних заходів, у списку також перебуває столиця.

Згідно з оновленим списком МОЗ, робити нові кроки зі скасування карантинних заборон може місцева влада лише семи областей: Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Кіровоградської, Луганської, Полтавської та Херсонської.

Водночас показники кількості хворих на коронавірус і заповнення ліжок у медустановах перевищено в усіх інших областях.

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За вимогами МОЗ, щоб далі послаблювати карантинні заходи, у регіоні критерій захворюваності не повинен перевищувати показник 40 випадків на 100 тис. населення за два тижні. Крім того, завантаженість ліжок повинна бути менше 50%.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні 6 вересня, в країні не поліпшується епідситуація.

Добовий приріст – 2 107 нових випадків.

Загалом за час пандемії на коронавірус захворіло 135 894 українця.