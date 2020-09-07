Статистика коронавірусу в Україні на 7 вересня свідчить про 138 068 хворих. За добу виявили ще 2 174 випадки.

Загалом за час пандемії від ускладнень від Covid-19 померло 2 846 осіб, за добу їхня кількість зросла ще на 31 людину.

Водночас побороти хворобу вдалося 62 227 пацієнтам, за добу – ще 379 людей.

Статистика за регіонами:

Вінницька обл — 4406 (+31)

Волинська обл — 5883 (+55)

Дніпропетровська обл — 2767 (+70)

Донецька обл — 1630 (+3)

Житомирська обл — 3746 (+68)

Закарпатська обл — 8091 (+42)

Запорізька обл — 1931 (+49)

Івано-Франківська обл — 10348 (+161)

Кіровоградська обл — 858 (+4)

м. Київ — 15276 (+244)

Київська обл — 6278 (+86)

Львівська обл — 15881 (+186)

Луганська обл — 434 (+3)

Миколаївська обл — 1665 (+84)

Одеська обл — 8525 (+145)

Полтавська обл — 973 (+28)

Рівненська обл — 9762 (+102)

Сумська обл — 1963 (+105)

Тернопільська обл — 7390 (+165)

Харківська обл — 10972 (+139)

Херсонська обл — 500 (+4)

Хмельницька обл — 3195 (+95)

Чернівецька обл — 11272 (+163)

Черкаська обл — 1950 (+56)

Чернігівська обл — 2372 (+86)

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Топ-5 міст з найвищим індексом дотримання самоізоляції:

Львів – 18.32%

Київ – 17.85%

Чернівці – 16.56%

Ужгород – 15.89%

Івано-Франківськ – 15.38%.

Коронавірус в Україні

Для порівняння, статистика коронавірусу в Україні на 6 вересня свідчить про 135 894 хворі особи, за добу виявили 2 107 нових випадків.

З початку пандемії в Україні зафіксовано 195 757 підозр на коронавірус.

Найбільша кількість випадків фіксується в місті Київ (240), Львівській (188), Івано-Франківській (176) та Тернопільській областях (158).