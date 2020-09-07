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2 174 за добу: динаміка коронавірусу в Україні не зростає кілька днів

Статистика коронавірусу в Україні на 7 вересня свідчить про 138 068 хворих. За добу виявили ще 2 174 випадки.

Загалом за час пандемії від ускладнень від Covid-19 померло 2 846 осіб, за добу їхня кількість зросла ще на 31 людину.

Водночас побороти хворобу вдалося 62 227 пацієнтам, за добу – ще 379 людей.

Статистика за регіонами: 

  • Вінницька обл — 4406 (+31)
  • Волинська обл — 5883 (+55)
  • Дніпропетровська обл — 2767 (+70)
  • Донецька обл — 1630 (+3)
  • Житомирська обл — 3746 (+68)
  • Закарпатська обл — 8091 (+42)
  • Запорізька обл — 1931 (+49)
  • Івано-Франківська обл — 10348 (+161)
  • Кіровоградська обл — 858 (+4)
  • м. Київ — 15276 (+244)
  • Київська обл — 6278 (+86)
  • Львівська обл — 15881 (+186)
  • Луганська обл — 434 (+3)
  • Миколаївська обл — 1665 (+84)
  • Одеська обл — 8525 (+145)
  • Полтавська обл — 973 (+28)
  • Рівненська обл — 9762 (+102)
  • Сумська обл — 1963 (+105)
  • Тернопільська обл — 7390 (+165)
  • Харківська обл — 10972 (+139)
  • Херсонська обл — 500 (+4)
  • Хмельницька обл — 3195 (+95)
  • Чернівецька обл — 11272 (+163)
  • Черкаська обл — 1950 (+56)
  • Чернігівська обл — 2372 (+86)

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

статистика коронавірусу в Україні на 7 вересня

Топ-5 міст з найвищим індексом дотримання самоізоляції:

  • Львів – 18.32%
  • Київ – 17.85%
  • Чернівці – 16.56%
  • Ужгород – 15.89%
  • Івано-Франківськ – 15.38%.

Коронавірус в Україні

Для порівняння, статистика коронавірусу в Україні на 6 вересня свідчить про 135 894 хворі особи, за добу виявили 2 107 нових випадків.

З початку пандемії в Україні зафіксовано 195 757 підозр на коронавірус.

Найбільша кількість випадків фіксується в місті Київ (240), Львівській (188), Івано-Франківській (176) та Тернопільській областях (158).

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