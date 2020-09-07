Статистика коронавірусу в Україні на 7 вересня свідчить про 138 068 хворих. За добу виявили ще 2 174 випадки.
Загалом за час пандемії від ускладнень від Covid-19 померло 2 846 осіб, за добу їхня кількість зросла ще на 31 людину.
Водночас побороти хворобу вдалося 62 227 пацієнтам, за добу – ще 379 людей.
Статистика за регіонами:
- Вінницька обл — 4406 (+31)
- Волинська обл — 5883 (+55)
- Дніпропетровська обл — 2767 (+70)
- Донецька обл — 1630 (+3)
- Житомирська обл — 3746 (+68)
- Закарпатська обл — 8091 (+42)
- Запорізька обл — 1931 (+49)
- Івано-Франківська обл — 10348 (+161)
- Кіровоградська обл — 858 (+4)
- м. Київ — 15276 (+244)
- Київська обл — 6278 (+86)
- Львівська обл — 15881 (+186)
- Луганська обл — 434 (+3)
- Миколаївська обл — 1665 (+84)
- Одеська обл — 8525 (+145)
- Полтавська обл — 973 (+28)
- Рівненська обл — 9762 (+102)
- Сумська обл — 1963 (+105)
- Тернопільська обл — 7390 (+165)
- Харківська обл — 10972 (+139)
- Херсонська обл — 500 (+4)
- Хмельницька обл — 3195 (+95)
- Чернівецька обл — 11272 (+163)
- Черкаська обл — 1950 (+56)
- Чернігівська обл — 2372 (+86)
Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19
Топ-5 міст з найвищим індексом дотримання самоізоляції:
- Львів – 18.32%
- Київ – 17.85%
- Чернівці – 16.56%
- Ужгород – 15.89%
- Івано-Франківськ – 15.38%.
Коронавірус в Україні
Для порівняння, статистика коронавірусу в Україні на 6 вересня свідчить про 135 894 хворі особи, за добу виявили 2 107 нових випадків.
З початку пандемії в Україні зафіксовано 195 757 підозр на коронавірус.
Найбільша кількість випадків фіксується в місті Київ (240), Львівській (188), Івано-Франківській (176) та Тернопільській областях (158).