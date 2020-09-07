Компанія Bolt домовилася з київською владою про умови використання електросамокатів у столиці.

У міській адміністрації дали дозвіл на використання електросамокатів у тестовому режимі до кінця жовтня-листопада.

За цей час влада разом з Bolt створять робочу групу, до якої увійдуть представники поліції, народні депутати та представники бізнесу. Вони повинні будуть обговорити напрацювання пропозицій щодо законодавчого регулювання на рівні міста і держави в цілому.

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Метою тестового режиму стане можливість зробити водіїв електросамокатів та інших видів мікротранспорту повноцінними учасниками дорожнього руху з правами та обов’язками.

Електросамокати Bolt в Києві

7 серпня компанія Bolt запустила прокат електросамокатів у Києві. У тестовому режимі послуга працювала в Києві в UNIT.City з минулого року.

8 серпня мер Києва Віталій Кличко заявив, що Bolt без узгодження з КМДА розмістила пункти прокату.

За його словами це незаконно, оскільки рух цього виду транспорту не врегульовано чинним законодавством України.