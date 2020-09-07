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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Долар і євро здорожчали: курс валют на 7 вересня

У понеділок, 7 вересня, НБУ встановив курс долара на рівні 27,73 грн, за вихідні гривня знецінилася на 4 копійки.

Євро ж коштує 32,85 грн, що також дороже на 12 копійок.

Курс валют на 7 вересня

  • $1 – 27,73 грн;
  • €1 – 32,85 грн;
  • 1 польський злотий – 7,38 грн;
  • 10 російських рублів – 3,69 грн.

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Курс долара в Україні

Очільник Українського уряду Денис Шмигаль дав прогноз курсу долара до кінця 2020 року.

За його словами, вартість одного долара коливатиметься на рівні 27-28 грн і не підніметься вище.

Однак, за словами експертів, найближчим часом варто очікувати здорожчання американської валюти до 29 грн. Таку думку висловив економічний експерт Олег Пендзин.

В українському держбюджеті на 2020 рік закладено середній курс долара 29,5 грн.

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