В Україні вже кілька днів поспіль не зростає динаміка коронавірусу. Станом на 7 вересня на Covid-19 захворіли 2 174 людини, від початку пандемії – 138 068.

Від ускладнень, викликаних Covid-19, померли 2 846 хворих, одужали від коронавірусу 62 227 пацієнтів.

Найбільше людей за добу захворіли у Києві (244), Львівській (186), Тернопільській (165), Івано-Франківській (161), Чернівецькій (163), Одеській (145) областях.

Мер столиці Віталій Кличко зазначив, що найскладніша ситуація наразі у Дарницькому (2 466 хворих), Деснянському (1 963) і Дніпровському (1 821) районах.

У лікарнях Києва перебувають 909 хворих, з них 14 дітей і 174 пацієнти – у важкому стані.

Читайте: Епідеміологи б’ють тривогу: чого бояться та чи буде новий локдаун в Україні

Івано-Франківськ відкриє школи і дитсадки, попри червону зону

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що школи і дитсадки міста з 14 вересня відкриються, попри віднесення до червоної карантинної зони.

Також мер попросив поліцію не чіпати підприємців, які відкрили свої заклади у ці дні.

Доплати медикам

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що медики отримають доплати до кінця вересня. Він зазначив, що Кабмін вже ухвалив постанову, яка регулює механізм доплати лікарям на загальну суму 5,95 млрд.

Тому тепер лікарні зможуть укласти угоди і до кінця вересня отримати гроші.