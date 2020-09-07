Уроки під прицілом Covid. Школярі та студенти цього тижня розпочали новий навчальний рік. Дистанція умовна, на уроках взагалі дозволено бути без масок. Вчителів і батьків зараз найбільше цікавить, як довго протримаються школи та університети, працюючи в нормальному режимі.

Що буде зі школами, коли настануть холоди велике питання.

У Запорізькій області школи зачинялися одна за одною. Не працюють вже п’ять.

За рішенням уряду, якщо захворів хтось з школярів, на самоізоляцію відправляється весь клас. Якщо занедужав вчитель, йдуть не тільки діти, а й усі викладачі. Школа переводиться на дистанційне навчання.

У парламенті вже 23 депутати хворі на Covid. А уряд до нових ковідних реалій вже готується. Тут всерйоз замислились про дистанційний режим роботи.

Поки міністри вибудовували свої графіки, під їх вікнами гриміла музика.

Під будівлю Кабінету міністрів приходили артисти. Вони вимагали зняти карантині обмеження. За словами співачки Ольги Полякової, одним дозволяють проводити концерти, а іншим – ні. Своєрідні бунти прокотилися і регіонами.

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З понеділка уряд розширює так звану червону зону, де найвищий рівень захворюваності. Хвиля невдоволення – на Івано-Франківщині, Тернопільщині та Буковині. Там просто бойкотують рішення уряду щодо введення жорсткого карантину.

Місцеві підприємці кажуть – не оговталися ще від першого закриття, а тепер на них очікує знову те ж саме.

Епідеміологи вже б’ють тривогу – червона зона буде тільки розширюватися. І причини зрозумілі. Обережність в українців відійшла на другий план.

До того ж незабаром почнеться сезон респіраторних захворювань. Епідеміологи наголошують, що Covid і грип небезпечний коктейль.

Тож, можливо Україні знову треба готуватися до локдауну по всій країні? В уряді розглядають два сценарії – часткового введення обмежень та повного.

Економічні експерти заспокоюють – до кінця року жорсткий карантин навряд чи буде. Адже попереду місцеві вибори, і влада не хоче втрачати рейтинги.

А от медики кажуть – все залежатиме від заповнення лікарняних ліжок. Зайнято майже половину по всій Україні.

Незважаючи на віднесення міста до червоної зони епідеміологічної небезпеки, в Івано-Франківську відкриються школи і дитсадки з 14 вересня. Про це повідомив Івано-Франківський міський голова.

Також 4 вересня, міськрада Івано-Франківська подала позов на Кабмін України до Окружного адміністративного суду Києва з проханням скасувати у місті червону зону карантинних обмежень.