7 вересня погода в Україні продовжить бути переважно сонячною та теплою, проте західні та частину північних регіонів накриють дощі з грозами.

У всіх західних областях у понеділок пройдуть дощі з грозами, температура вдень – від +19 до +28°С.

На півночі у частині регіонів очікуються опади, у Волинській, Рівненській та Житомирській областях, температура вдень – від +18 до +28°С. А ось в Чернігівській і Сумській областях буде переважно сонячно, стовпчики термометра піднімуться до від +29°С.

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На сході – сонячно, погода потішить теплом, температура – від +27 до +30°С.

У центрі та на півдні також не очікується опадів, повітря у цей день місцями прогріється до від +29°С.

Погода на осінь 2020

Погода в Україні восени 2020 буде по-літньому теплою, вона тішитиме сонячним теплом.

Прогноз озвучила начальник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко.

Зима в Україні, за її словами, також буде теплішою, ніж зазвичай.