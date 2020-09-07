Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 7 вересня коронавірус в Києві виявили у 244 осіб, в цілому зафіксовано 15 276 випадків Covid-19.

За весь час пандемії коронавірус забрав життя 242 киян, протягом доби – два летальні випадки.

Одужали від Covid-19 вже 4 759 жителів столиці.

Захворіли:

138 жінок віком від 19 до 81 року

95 чоловіків віком від 18 до 96 рокiв

7 дівчаток від 5 до 17 років і 4 хлопчики від 2 років до 16.

До лікарень столиці потрапили 24 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі – 50, Дарницькому- 36, у Солом’янському районі – 28 випадків.

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Як у Києві відбувалося послаблення карантину

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19,

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: