Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 7 вересня коронавірус в Києві виявили у 244 осіб, в цілому зафіксовано 15 276 випадків Covid-19.
За весь час пандемії коронавірус забрав життя 242 киян, протягом доби – два летальні випадки.
Одужали від Covid-19 вже 4 759 жителів столиці.
Захворіли:
- 138 жінок віком від 19 до 81 року
- 95 чоловіків віком від 18 до 96 рокiв
- 7 дівчаток від 5 до 17 років і 4 хлопчики від 2 років до 16.
До лікарень столиці потрапили 24 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі – 50, Дарницькому- 36, у Солом’янському районі – 28 випадків.
Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19
Як у Києві відбувалося послаблення карантину
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.