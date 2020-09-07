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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами (Оновлюється)

Станом на 7 вересня коронавірус в Києві виявили у 244 осіб, в цілому зафіксовано 15 276 випадків Covid-19.

За весь час пандемії коронавірус забрав життя 242 киян, протягом доби – два летальні випадки.

Одужали від Covid-19 вже 4 759 жителів столиці.

Захворіли:

  • 138 жінок віком від 19 до 81 року
  • 95 чоловіків віком від 18 до 96 рокiв
  • 7 дівчаток від 5 до 17 років і 4 хлопчики від 2 років до 16.

До лікарень столиці потрапили 24 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі – 50, Дарницькому- 36, у Солом’янському районі – 28 випадків.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Як у Києві відбувалося послаблення карантину

Що запрацює з 23 травня у Києві Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкати руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

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