Станом на 7 вересня на всіх пляжах Києва заборонено купатися.

Червоні прапори отримали всі пляжі, зокрема, Венеція, Веселка, Дитячий, Золотий, Молодіжний, Передмістна Слобідка, Тельбін, Веселка, Центральний, Чорторий, Галерний, Троєщина, Вербний, Пуща-Водиця.

Причиною погіршення нормативних показників води стала аномальна спека, яка сприяла цвітінню води в Дніпрі.

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Також причиною стали опади 3 вересня.

На пляжах Києва знайшли кишкову палички

5 серпня на 11 пляжах Києва знайшли кишкову паличку. Зокрема, на пляжі Венеція, Веселка, Дитячий, Золотий, Молодіжний, Передмостова Слобідка, Тельбін, Райдуга, Центральний, Чорторий і Вербний.

Також дрібні водорості були зафіксували на пляжі Галерний в Голосіївському районі.

Джерело: Плесо