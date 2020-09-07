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Факти / Україна

Попри червону зону: Івано-Франківськ відкриє дитсадки та школи

В Івано-Франківську школи і дитсадки з 14 вересня відкриються, попри віднесення міста до червоної зони епідеміологічної небезпеки.

Про це повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків у своєму зверненні у Facebook.

– Наступного понеділка, попри рішення Києва, наші діти підуть до дитячих садочків та шкіл, бо вони мають право на повноцінне навчання, – повідомив він.

Він наголосив, що відповідне рішення ухвалили на сесії міської ради.

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Також мер міста попросив поліцію не чіпати підприємців, які відкрили свої заклади і ці дня, а також подякував підприємцям за тиск на уряд проти запровадження червоної зони.

Суд з Кабміном

У п’ятницю, 4 вересня, міськрада Івано-Франківська подала позов на Кабмін України до Окружного адміністративного суду Києва з проханням скасувати у місті червону зону карантинних обмежень.

Мер вважає суб’єктивними критерії віднесення регіонів до певної зони. Зокрема, заповненість ліжок, бо в лікарнях міста, окрім франківчан перебувають хворі з Івано-Франківської та інших областей.

Фото: Dreamstime

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