Онлайн дитячий садок повертається

Дитячий садок онлайн для дітей 4-7 років знову доступний для киян і всіх охочих. Це освітній інноваційний проект, створений міською владою під час карантинних заходів, щоб допомогти батькам зайняти дітей вдома. Про це повідомив в.о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський.

– Під час карантину ми успішно реалізували дитячий садок у форматі онлайн. Це була безпрецедентна, нова та актуальна ініціатива, яку відзначили не тільки ЗМІ вітчизняного рівня, а й міжнародного. На початку нового навчального року я радий повідомити, що ми знову готові продовжувати цей проект. Уже з цього місяця онлайн дитячий садок знову стане доступним, – заявив Валентин Мондриївський.

За його словами, дитсадком онлайн вже скористувались понад 100 тис. сімей – як Києва, так і всієї країни.

– Онлайн дитячий садок – це не заміна звичайним дитячим садкам, а можливість малечі в інноваційному інтерактивному форматі отримати дуже необхідні навички: емоційного інтелекту та ранньої профорієнтації (ознайомлення з професіями), які краще закладати з самого дитинства, – пояснив директор КНП Освітня агенція міста Києва Бадрі Лолашвілі.

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Він додав, що з 7 вересня на порталі Освітнього Хабу міста Києва абсолютно безкоштовно діти зможуть зануритись у цікаві історії, проявити свою емпатію до інших людей, формувати власний характер і навіть попрацювати пожежником, поліцейським, вчителем, лікарем або обрати інші цікаві та корисні професії.

– Ми не просто зняли відеоролики, а створили мультимедійні заняття у форматі SCORM – з анімацією та озвучкою, адже не всі наші маленькі користувачі в такому віці ще можуть самі читати, – розповіла про оновлений дитсадок онлайн директорка Освітнього Хабу міста Києва Марія Богуслав.

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