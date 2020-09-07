За планування підриву резервуарів з аміаком на Луганщині до 10 років позбавлення волі засуджено диверсанта.

Вину чоловіка довели в суді. Він на виконання завдання кураторів з ФСБ РФ намагався вчинити диверсію на території приватного акціонерного товариства.

Суд визнав його винним у готуванні до вчинення диверсії. Це вважається незакінченим замахом на державну зраду та посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

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За це суд призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Затримання диверсанта-розвідника

7 липня у місті Сєвєродонецьк Луганської області затримали диверсанта-розвідника окупаційної адміністрації РФ, який хотів підірвати хімічні речовини на підприємстві.

Він хотів підірвати два резервуари з аміаком на території приватного акціонерного товариства Сєвєродонецьке об’єднання Азот, яке належить до об’єктів І ступеня хімічної небезпеки.

Джерело: Прокуратура Луганської області

Фото: Прокуратура Луганської області