Попри домашній арешт організаторів: фінансова піраміда B2B jewelry продовжує працювати

Кілька днів тому Україну сколихнув справжній пірамідний скандал. Правоохоронці повідомили, що заблокували фінансову піраміду, у діяльність якої встигли вкласти гроші 600 тис. українців.

У ЗМІ відразу ж з’явилася інформація, що йдеться про B2B jewelry.

Наразі організатори піраміди Микола Гонта і його дружина перебувають під домашнім арештом на час слідства. Їх підозрюють у шахрайстві і відмиванні грошей. Про це Вікнам СТБ повідомили власні джерела в Генпрокуратурі.

Однак поки Миколі Гонті обирали запобіжний захід, в його мережі це замовчували і навіть влаштували велике свято на Вінничині з нагоди дня народження B2B jewerly. А сам Гонта, вже перебуваючи під підозрою, записав відеозвернення, в якому просив вкладників залишатись, а інформацію про своє затримання назвав наклепом.

Тим часом в магазинах B2B jewelry продовжують продавати сертифікати на золото і срібло, а людям обіцяють виплачувати шалені відсотки щотижня. Але ті, хто віддав гроші, скаржаться, що обіцяних виплат не було від березня.

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Чому B2B сумнівна інвестиція з ознаками фінансової піраміди?

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку включила B2B jewelry у список сумнівних інвестицій ще в травні цього року. Оскільки в ювелірних магазинах мережі за кожну куплену прикрасу не просто обіцяють повернути гроші на картку, а ще й доплатити.

Хоча тут срібло і золото коштує значно дорожче, ніж в інших ювелірних крамницях.

Найбільший відсоток і надприбуток обіцяють, якщо ви придбаєте подарункові сертифікати, ціна яких становить від 1 тис. грн до мільйона. Також покупцям пропонують 400% річних від його вартості.

Але так звані сертифікати на золото і срібло видають без чеків і документів, що гарантували б вам повернення грошей. Крім того, експерти застерігають, що за умови вміння працювати з фотошопом таких документів можна надрукувати тисячі.

Наприкінці серпня СБУ провела 48 обшуків за адресами організаторів фінансової піраміди у Київській та Вінницькій областях, а також в Одесі.

Відомо, що вони привласнили $250 млн понад 600 тис. вкладників. Кошти зловмисники легалізували через придбання елітного рухомого та нерухомого майна, інвестування в підконтрольний бізнес.