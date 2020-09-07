Ігор Кизим, посол України в Білорусі, якого ще 17 серпня МЗС викликало для консультацій, повернувся до Мінська.

Водночас офіційні двосторонній контакти між країнами поки на паузі.

За словами Кизима, подальший розвиток українсько-білоруських відносин залежатиме від багатьох факторів – від ситуації у самій Білорусі та від інтеграційних процесів у рамках Союзної держави з РФ.

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Чому Україна відкликала посла з Білорусі

17 серпня офіційний Київ відкликав свого посла з Мінська для консультацій – вперше в історії українсько-білоруських відносин.

Приводом стала передача Росії затриманих найманців ПВК Вагнера, незважаючи на наявність всіх підстав для їх екстрадиції в Україну.

В МЗС заявили, що цей крок підірвав довіру між країнами і завдав важкого удару двостороннім відносинам.

14 серпня вагнерівці, яких затримали в Білорусі 29 липня за підозрою в організації масових заворушень під час президентських виборів, повернулися в РФ.