Пожежа в Луганській області: осередки гасять пятий день

У Луганській області продовжують гасити лісову пожежу, яка виникла 2 вересня.

Наразі відкритого вогню не спостерігається, однак є окремі осередки тління сухої трави.

– Всього на території області до гасіння пожеж залучено 359 осіб та 90 одиниць техніки, з них від ДСНС 291 чоловік особового складу та 67 одиниць техніки, – зазначили у службі.











Пожежу в Луганській області гасять вже п’ятий день / 3 фотографии

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У ДСНС додали, що у Новоайдарському та Станично-Луганському районі триває гасіння окремих осередків тління сухої трави, чагарників та лісової підстилки, загрози населеним пунктам немає.

Пожежа у Луганській області виникла 2 вересня і вже п’ять днів рятувальники борються з вогнем.

Під час гасіння лісової пожежі загинув військовослужбовець.

Крім того, в результаті масштабної лісової пожежі у Харківській області постраждали понад 30 людей.