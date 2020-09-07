Змінити виборчу адресу для голосування на місцевих виборах 2020 переселенці можуть до 10 вересня.

Для цього необхідно подати заяву у паперовій чи електронній формах, зробити це можна самостійно або через довірену особу.

Водночас ВПО не потрібно надавати документи, які підтверджують місце фактичного проживання.

Читайте: Хто піде на місцеві вибори і які шанси змінити мерів великих міст

Для зміни виборчої адреси самостійно треба прийти до відділу ведення Державного реєстру виборців за фактичним місцем проживання з паспортом та заповнити заяву. Довірена особа має принести свій паспорт та довіреність.

Онлайн це можна зробити на офіційному сайті ДРВ, для цього потрібен лише електронний підпис.

Інформація про зміну адреси має прийти протягом 15 днів з моменту звернення. Відстежувати її можна в особистому кабінеті виборця на сайті ДРВ.

Місцеві вибори 2020

Попри складну епідситуацію та пришвидшення темпів поширення коронавірусу, місцеві вибори 2020 в Україні призначені на 25 жовтня.

За словами головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, вони відбудуться на всій території країни, навіть у населених пунктах червоної карантинної зони.

Зірвати проведення виборів може лише запровадження надзвичайного стану в Україні.

Джерело: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих території України