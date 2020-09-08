Члени Координаційної ради білоруської опозиції Антон Роднєнков і Іван Кравцов, які прибули сьогодні в Україну, нині знаходяться в Києві.
Вони вийшли на зв’язок, зараз у безпеці і почувають себе добре, повідомили Фактам ICTV в прес-службі Віктора Бабарика.
Більш детальну інформацію про своє прибуття в Україну вони повідомлять на прес-конференції.
Вона відбудеться у Києві о 19.00 за адресою: вулиця Богдана Хмельницкого, 8/16 (Укрінформ).
Читайте: Родненков і Кравцов прибули в Україну, Колесникова кордон не перетинала – ДПСУ
Роднєнков і Кравцов в Україні
8 вересня члени Координаційної ради опозиції Білорусі Антон Роднєнков та Іван Кравцов в’їхати на територію України. Разом з ними була і Марія Колесникова, але її затримали.
Водночас білоруські прикордонники стверджували, що Роднєнкова і Кравцова затримали в Україні, проте Держприкордонслужба цю інформацію назвала фейком.
Фото: TUT.BY