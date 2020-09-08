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Факти / Україна

Білоруські опозиціонери Кравцов та Роднєнков вийшли на зв’язок, вони у Києві

Члени Координаційної ради білоруської опозиції Антон Роднєнков і Іван Кравцов, які прибули сьогодні в Україну, нині знаходяться в Києві.

Вони вийшли на зв’язок, зараз у безпеці і почувають себе добре, повідомили Фактам ICTV в прес-службі Віктора Бабарика.

Більш детальну інформацію про своє прибуття в Україну вони повідомлять на прес-конференції.

Вона відбудеться у Києві о 19.00 за адресою: вулиця Богдана Хмельницкого, 8/16 (Укрінформ).

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Роднєнков і Кравцов в Україні

8 вересня члени Координаційної ради опозиції Білорусі Антон Роднєнков та Іван Кравцов в’їхати на територію України. Разом з ними була і Марія Колесникова, але її затримали.

Водночас білоруські прикордонники стверджували, що Роднєнкова і Кравцова затримали в Україні, проте Держприкордонслужба цю інформацію назвала фейком.

Фото: TUT.BY

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